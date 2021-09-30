Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов заболел и не приехал на сбор тренировочной группы Маркуса Крамера в немецком Оберхофе.

Информация об этом появилась на портале «Чемпионат». Лыжник заболел ещё до старта всероссийских соревнований на лыжероллерах в Тюмени, чтобы не рисковать сбором в Германии, однако не успел к нему восстановиться.

Планируется, что лыжник на неделю раньше начнет другой сбор — в австрийском Рамзау, если ему позволит состояние здоровья.

Большую часть прошлого сезона Сергей Устюгов пропустил из-за того, что переболел коронавирусом, а также смог участвовать только в личном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, поскольку травмировался перед турниром.