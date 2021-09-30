В футболе разыграют очередной трофей среди национальных сборных, Россия будет биться за выход на ЧМ-2022 при Карпине, а в США и Канаде российские фигуристы начнут большой международный олимпийский сезон. Главные спортивные события октября — в дайджесте Nevasport.

Матчи сборной России по футболу в отборе на ЧМ-2022 в Катаре

Октябрь начнется для футбольного мира с матчей сборных команд. Отбор на ЧМ в Катаре продолжается, и сборной России предстоит провести в начале месяца два важных матча: против Словакии дома и против Словении на выезде. Эти встречи могут оказаться решающими в отборе, поскольку прямо сейчас Россия идёт в лидерах турнирной таблицы, но может с лёгкостью потерять своё место.

Под руководством Станислава Черчесова весной-2021 Россия уступила Словакии на выезде и дома обыграла Словению. Хочется, чтобы сборная Валерия Карпина набрала в октябре максимум очков и продолжила успешное выступление в отборе — ведь в самом конце нам предстоит играть с Хорватией на выезде, а там набрать очки будет максимально сложно.

Финальные матчи Лиги наций УЕФА

Пока другие сборные будут разбираться с отбором на чемпионат мира в Катаре, некоторым командам нужно сыграть в финальной стадии Лиги наций УЕФА-2020/21. Из-за того, что Евро-2020 перенесли на лето 2021 года, финал Лиги наций пришлось играть в октябре. В одном полуфинале друг с другом сойдутся Италия и Испания (повторение полуфинала Евро), а в другом — Бельгия и Франция (повторение полуфинала прошедшего ЧМ). Кто-то называет Лигу наций бесполезным турниром, но он все же смог подарить нам такие шикарные вывески.

Старт серии Гран-при по фигурному катанию и завершение юниорской серии Гран-при

Сезон в фигурном катание входит в свою активную стадию — юниорская серия Гран-при уже почти пролетела, Nebelhorn Trophy с олимпийскими квотами отгремел, а впереди — серия Гран-при среди взрослых.

Месяц начнётся с этапа Гран-при среди юниоров в Польше, который уже идёт (30 сентября — 2 октября), а также с заключительного этапа серии в Австрии (6-9 октября). Множество российских фигуристов заявилось и на Finlandia Trophy, который пройдёт в Эспоо 7-10 октября.

Первым турниром в расписании серии Гран-при стоит турнир в Лас Вегасе Skate America (22-24 октября), на котором мы увидим Александру Трусову, Дарью Усачеву, Ксению Синицыну. Затем состоится Skate Canada (29-31 октября) — максимально конкурентный этап с Рикой Кихирой, Камилой Валиевой, Аленой Косторной, Елизаветой Туктамышевой и другими топовыми фигуристками.

Третий тур группового этапа еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций

Групповые этапы футбольных еврокубков в самом разгаре — в октябре состоятся матчи третьего тура. 19-21 октября нас ждут весьма яркие вывески: «Бавария» будет играть с «Бенфикой», дортмундская «Боруссия» с «Аяксом», «Атлетико» — с «Ливерпулем».

Российским клубам в октябре придется несладко в еврокубках. Петербургскому «Зениту» придется на своем поле принять «Ювентус» в Лиге чемпионов, «Спартак» дома сыграет с «Лестером», а «Локомотив» будет играть на «РЖД-Арене» с «Галатасараем».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике и чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии

В японском Китакюсю состоятся сразу два гимнастических чемпионата мира. Сначала туда приедут представители спортивной гимнастики — турнир пройдет с 18 по 24 октября. Мужская сборная России поедет в Японию без своих олимпийских чемпионов Токио, но в женской планируется выступление Владиславы Уразовой и Ангелины Мельниковой.

С 27 по 31 октября состоится уже чемпионат мира по художественной гимнастике, и вот там сборная России выступит в максимально мощном составе. На турнир заявлены Дина и Арина Аверины, а вот их соперница по Олимпийским играм, которая взяла золото, Линой Ашрам решила пропустить соревнования.

Турнир UFC 267 в Абу-Даби: бои Петра Яна, Магомеда Анкалаева, Александра Волкова

На 30 октября запланировано проведение очередного номерного турнира промоушена UFC. Именно на нем должен был состояться бой реванш Алджамейна Стерлина и Петра Яна, но бой сорвался и россиянин получил нового соперника — американца Кори Сэндхэгена. Также отменили бой Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса, но россиянин тоже может в теории получить нового соперника.

Россиянин Магомед Анкалаев подерется со швейцарцем Волканом Оздемиром, а Александру Волкову предстоит сразиться с поляком Марцином Тыбурой.