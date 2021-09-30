В Гданьске сегодня, 30 сентября, стартует шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров — Baltic Cup.

На 12:00 по московскому времени запланирован старт женской короткой программы.

Прямую трансляцию выступления девушек можно будет посмотреть здесь:

Сборную России на этом турнире представляют две одиночницы: фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева и спортсменка из группы Сергея Давыдова Елизавета Куликова.

Акатьева попала в третью разминку и будет открывать её в 13:36 по московскому времени. Куликова по результатам жеребьёвки оказалась в четвертой разминке, её выступление ожидается в 14:19 по московскому времени.

Отметим, Софья Акатьева в своём активе уже имеет победу на этапе юниорского Гран-при в Красноярске, Куликова на тех соревнованиях стала четвертой.