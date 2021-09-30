Стали известны финансовые детали контракта российского нападающего Александра Кокорина с итальянской «Фиорентиной».

По данным издания La Nazione, Кокорин получает в клубе 1,8 миллиона евро в год. Аналогичная зарплата прописана в контрактах еще троих игроков «Фиорентины» — Лукаса Торрейры, Софьяна Амрабата и Николаса Гонсалеса.

Наиболее высокооплачиваемыми игроками клуба являются Никола Миленкович с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год, также 2,2 миллиона евро в год получает Хосе Кальехон.

Повышение оклада может в ближайшее время состоятся у Душана Влаховича, на данный момент он получает миллион евро в год, но при продлении контракта его зарплата может увеличиться в несколько раз.

Пока «Фиорентина» идет на 5-м месте в турнирной таблице Серии А с 12-ю очками.