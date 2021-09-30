Московский «Спартак» сегодня, 30 сентября, сыграет против итальянского «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

Начало встречи назначено на 19:45 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть здесь:

Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. Помогать ему будут Ян Позор и Бранислав Ганцко.

В стартовом матче группового этапа «Спартак» уступил дома варшавской «Легии» со счётом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце встречи. «Наполи» начал розыгрыш с ничейного результата в выездном матче против английского «Лестер Сити», игра завершилась со счетом 2:2.