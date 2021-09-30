Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» сумел отсудить деньги у голландского автосалона, которые по ошибке перечислил за трансфер полузащитника сборной Словении Михи Зайца. Об этом сообщает пресс-служба «Фенербахче».

Ошибка случилась при трансфере Зайца из итальянского «Эмполи» в турецкий «Фенербахче» в 2019 году, сумму сделки оценивали в 4 миллиона евро.

На начальной стадии «Фенербахче» должен был отправить на счет «Эмполи» 831 тысячу евро, однако эти деньги не поступили в клуб. По ошибке турецкая сторона отправила деньги автосалону в Дутинхеме, Нидерланды.

При этом дилер отрицал перевод денег, «Фенербахче» пришлось обращаться в суд, чтобы решить эту ситуацию. В среду, 29 сентября, суд вынес окончательное решение в пользу турецкого клуба и заставил автосалон вернуть деньги.