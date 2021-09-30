Московский «Локомотив» сегодня, 30 сентября, сыграет против итальянского «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпийский» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Отметим, «Локомотив» начал розыгрыш Лиги Европы с ничейного результата в матче против французского «Марселя» на своём поле. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Лацио» в первом туре группового этапа Лиги Европы проиграл. Команда Маурицио Сарри с минимальным счётом на выезде проиграла турецкому «Галатасараю«.

Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Крейгом Поусоном. На линиях ему будут помогать Иан Хассин и Ли Беттс. Резервным арбитром назначен Питер Бэнкс.