Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в сборную Колумбии по футболу на грядущие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Состав сборной Колумбии на октябрьские матчи сборных был объявлен тренерским штабом в официальных соцсетях команды. Барриос также находится в списке игроков, которые будут выступать в следующих играх.

На 7 октября запланировано проведение матча Колумбии против Уругвая, через три дня 10 октября колумбийцы сыграют со сборной Бразилии, а 14 октября — против сборной Эквадора.

В текущем сезоне Вильмар Барриос провёл уже 7 матчей в чемпионате России, а также два матча в Лиге чемпионов. В последних встречах Сергей Семак использует его в большей степени в защите из-за большого количества травм в команде.