Стали известны специалисты, которые претендуют на звание лучшего тренера в Российской Премьер-лиге в сентябре 2021 года.

В список претендентов на звание вошли наставник «Зенита» Сергей Семак, тренер «Динамо» Сандро Шварц, наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, а также рулевой «Локомотива» Марко Николич.

Отмечается, что победителя выберут эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а также болельщики клубов.

Напомним, в сентябре «Зенит» под руководством Семака набрал 9 очков в трех матчах, ЦСКА вместе с Березуцким набрал 7 очков, в частности, сумел обыграть «Спартак» в московском дерби. Сандро Шварц с «Динамо» набрал 6 очков в трех матчах, «Краснодар» с Гончаренко — 7 очков, «Локомотив» с Николичем — 5 очков.