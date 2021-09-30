Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение о новых программах Александры Трусовой и ее физической форме на старте олимпийского сезона.

Слова Гончаренко цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, старые программы Трусовой показывали ее достаточно однобоко, в новый вариант постановок ей понравился.

«Ее пытались развивать в штабе Плющенко в лирическом направлении, в соответствующем катании. Какой-то сдвиг мы видели, но процесс был сложным. Штаб Плющенко тоже имеет опыт и возможности», — сказала Гончаренко, добавив, что Трусовой все отдавали по максимуму.

По мнению Гончаренко, попадание с программами стало идеальным, выступления на контрольных прокатах были прекрасными, но в США они получились не такими радужными. «Многие начали критиковать, но они, видимо, не видят, что она выросла в этот сезон, она сформировалась, вошла в пубертат и при этом вообще нисколько не развалилась в спортивном плане», — подчеркнула Гончаренко, отметив, что дальше Трусовой нужно просто работать так, как она умеет, поскольку впереди Олимпиада.