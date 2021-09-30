Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё презентовали в Норвегии собственную автобиографию. Книга получила название «Братская сила» (норвеж. Brodre Kraften).

Сообщается, что над этой книгой братья Бё работали последние полтора года. Презентация прошла вчера, 29 сентября.

В «сторис» Тарьея Бё в «Инстаграме» появились фотографии, на которых они с братом подписывают новые экземпляры своей книги для читателей в магазине. Также братья Бё сфотографировались на фоне коробок с книгами, которые будут отданы в доставку.

«Подписаны, упакованы, доставлены», – написал Тарьей в инстаграме.

Напомним, Йоханнес и Тарьей Бё являются олимпийскими чемпионами по биатлону, а также многократными чемпионами мира.