В Гданьске стартовали выступления девушек с короткими программами в рамках шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров — Baltic Cup.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

Сборную России в женском одиночном катании представляют две одиночницы: фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева (отделение «Хрустальный» школы Самбо-70) и спортсменка из группы Сергея Давыдова (СШОР ЦСКА) Елизавета Куликова.

Акатьева выйдет на лед в 13:36 по московскому времени, появление Елизаветы Куликовой ожидается в 14:19 по московскому времени.

Обе этих спортсменки участвовали в четвёртом этапе юниорского этапа Гран-при в Красноярске: Акатьева выиграла этот этап, сделав в произвольной программе тройной аксель и три четверных прыжка, а Куликова стала четвертой.