Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о российском полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке на лайв-студии во время матчей Лиги чемпионов УЕФА.

В ходе дискуссии с экс-тренером миланского «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте Капелло вспомнил о том, что Миранчук дебютировал в сборной России по футболу именно под его руководством. Слова Капелло цитирует портал Sky Sport Italia.

«У Алексея отличные игровые качества, жаль, что он немного ленив», — сказал Капелло. В ответ на это Конте отметил, что обычно Джан Пьеро Гасперини исправляет ленивых игроков. Также Конте подчеркнул, что от Миранчука многого ждут в «Аталанте».

В матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» Миранчук так и не вышел на поле.