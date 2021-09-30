Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, как он мотивирует игроков перед матчами, а также рассказал о настрое команды на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов.

В интервью «Чемпионату» Вернидуб отметил, что к каждому матчу нужны слова, которые заденут за сердце и игроки выйдут как на последний бой.

«В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма», — сказал Вернидуб, добавив, что также он знает английский «на троечку», и это помогает.

По словам Вернидуба, после гола Бензема он был уверен в своих ребятах и видел желание в их глазах.

«После победного гола радости было столько, что я упал на колени. Непередаваемые эмоции как у меня, так и у всех», — рассказал Вернидуб.

Напомним, «Шериф» победил «Реал» со счетом 2:1.