Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё вспомнил в своей книге момент с победой россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира 2020 года в Антхольце.

Слова Бё из его книги цитирует портал Dagbladet.

По словам Бё, он был зол не потому, что не сумел выиграть эту гонку, норвежец признался, что смирился бы с бронзовой медалью спринта. Биатлонист отметил, что бронза была похожа на победу после такой гонки, однако затем появился человек, который не должен был быть здесь — Логинов, который ранее отбыл дисквалификацию за допинг.

«Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото. И отодвинул меня на четвёртое место, очередное четвёртое место. Когда выяснилось, что Логинов победил, у меня потемнело в глазах», — написал Бё.