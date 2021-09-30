По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 23 888 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.

К 30 сентября в стране было сделано более 191,5 миллиона тестов на коронавирус, в общей сложности выявлено 7 511 026 случаев заболевания, выздоровело уже 6,672 млн человек. Ещё 207 255 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 30 сентября в Москве было зафиксировано еще 3998 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2077 новых случаях. В Московской области известно еще о 1216 новых заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число — в Ненецком Автономном Округе (14 человек).