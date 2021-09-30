Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о работе тренерского штаба Евгения Плющенко, а также о прогрессе его учеников по сравнению с фигуристами Этери Тутберидзе.

Слова Гончаренко цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, раньше всегда считалось, что есть группа Этери Тутберидзе и она впереди планеты всей.

«Факты юниорских турниров говорят о том, что спортсмены Плющенко на равных конкурируют с фигуристами Тутберидзе и где-то даже превосходят их. Прогресс идет по всем фронтам», — сказала Гончаренко.

По мнению тренера, академия Плющенко вплотную конкурирует с группой Тутберидзе, и это факт.

«Девочки группы Тутберидзе способствуют развитию вида спорта, а за ними подтягивают остальные, так как тренерские кадры в России амбициозны, талантливы, трудолюбивы», — сказала тренер.