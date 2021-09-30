В «Формуле-1» объявили о проведении в Лосаиле первого в истории чемпионата Гран-при Катара. Гонка заняла свободный слот в календаре-2021 и состоится 21 ноября 2021 года.

Ранее на автодроме «Лосаил» проходили гонки серии MotoGP с 2004 года.

Также в «Формуле-1» в официальных источниках объявили о заключении десятилетней сделки Катара с чемпионатом. Контракт начнет действовать в 2023 году, поскольку в следующем году Катар в ноябре будет принимать чемпионат мира по футболу и не сможет принять этап Гран-при.

На данный момент неизвестно, состоится ли Гран-при Катара в 2023 году на новом автодроме или останется на уже подготовленной трассе «Лосаил».

Таким образом, до окончания сезона в Формуле-1 осталось семь этапов Гран-при, финал сезона пройдет 12 декабря в Абу-Даби.