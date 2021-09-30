Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева представила свою короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша.

Свою короткую программу Акатьева начала с каскада из тройного акселя и тройного тулупа. Затем фигуристка чисто прыгнула двойной аксель и тройной флип — обязательные прыжки для юниоров в этом сезоне. Её вращения и дорожка шагов были оценены на четвертый уровень.

От судей Софья Акатьева получила 71,91 балла, из них более 41 балла фигуристке дали за технику. Также со спортсменки сняли один балл штрафа.

В четвертой разминке ожидается выступление еще одной фигуристки из России — свою программу покажет воспитанница группы Сергея Давыдова из ЦСКА Елизавета Куликова.