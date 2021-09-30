Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, что продолжает наблюдать за петербургским «Зенитом», где он раньше играл. несколько сезонов подряд

Слова Вернидуба цитирует портал «Чемпионат».

«Конечно, слежу, ведь там провёл три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить», — сказал Вернидуб в интервью, добавив, что следит и за другими российскими и заребужными клубами, смотрит матчи других чемпионатов.

«Тем более в Приднестровье есть российские каналы», — добавил Вернидуб.

Напомним, Юрий Вернидуб выступал за петербургский «Зенит» в самом конце своей спортивной карьеры — с 1997 по 2000 годы, какое-то время он был капитаном команды и выиграл с клубом кубок России по футболу.