В Санкт-Петербурге в октябре состоится онлайн-забег «Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных, участие в котором сможет принять любой желающий.

Неделя онлайн-забега пройдёт с 9 по 16 октября, её организует «МК в Питере» при поддержке Setl Group для тех, кто не сможет посетить офлайн-забег в Муринском парке. Такое мероприятие решили провести для того, чтобы каждый смог выйти на пробежку в честь любимого питомца, его в том числе можно и взять с собой на забег.

Все участники мероприятия пробегут одну и ту же дистанцию — 5 км. Для того, чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться по ссылке, а затем стартовать в любом месте в удобное время в назначенные даты и пробежать дистанцию.

На забеге можно будет выиграть для питомца подарки от партнеров — сертификат на курс по воспитанию собаки от «Гульдог», сладкие призы от Grondard и настольную игру.

Что нужно, чтобы выиграть?

1. Выкладывайте на свои странички в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм») фотографии с вашим домашним питомцем до 23:59 16 октября и ставьте хештэг #лапкивохапке, чтобы принять участие в конкурсе.

2. Подпишитесь на группу «МК в Питере» во «ВКонтакте» и следите за новостями.

3. 17 октября редакция выберет победителя из числа участников. Счастливчик получит все призы.

Также участники смогут поддержать приют для бездомных животных «Ржевка». Существуют различные варианты для помощи:

1. Стать опекуном питомца;

2. Помочь в нуждах приюту;

3. Финансовая помощь приюту;

4. Волонтёрство в приюте.

Также с приютом непосредственно можно связаться по номеру: +7-921-741-49-01, звонки принимаются с 12 до 16 часов.