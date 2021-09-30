Российская фигуристка Елизавета Куликова с ошибкой представила короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске, Польша.

Фигуристка показала постановку «Шербурские зонтики». В начале программы она прыгнула чистый тройной флип и сольный двойной аксель, а во второй половине программы пошла на каскад из тройных лутца и тулупа, но упала со второго прыжка. Дорожка шагов и вращения были оценены судьями на четвёртый уровень.

Судьи оценили прокат Куликовой на 60,10 балла, за технику фигуристка получила около 33,57 балла. Пока это третье место.

Пока в короткой программе лидирует другая фигуристка из России — Софья Акатьева, которая справилась с программой и прыгнула каскад с тройным акселем.