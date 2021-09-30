Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева комментирует на сайте Первого канала прокаты девушек в короткой программе на этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Гданьске.

Фигуристка комментирует выступления девушек в паре с Александром Гришиным, постоянным комментатором соревнований по фигурному катанию на Первом канале. Ранее Медведева не комментировала соревнования, но в середине сентября она сообщила, что получила предложение от Первого канала попробовать себя в этой роли.

Пока лидер соревнований — российская фигуристка, одногруппница Евгении Медведевой Софья Акатьева, она прыгнула каскад с тройным акселем и пока единственной из всех набрала более 70 баллов за прокат.