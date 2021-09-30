Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, почему лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов до сих пор не получил купленный им тредбан.

Слова Бородавко цитирует «RT на русском».

По словам тренера, личного тредбана у Большунова пока нет. Олимпийский комитет России заказал тредбан для лыжников давно, причем ещё до того, как Большунов начал говорить на эту тему.

«Этот тредбан был доставлен, а вот в том, который был обещан Большунову и, соответственно, доставлен в Россию, не оказалось какого-то важного кабеля. Его обещали нам только в октябре», — отметил Бородавко, добавив, что получается, что тредбана нет, так что и говорить не о чем.

Напомним, тредбан — это специальное стационарное устройство для тренировок лыжников.