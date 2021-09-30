Стали известны судейские назначения на матч 10-го тура чемпионата России по футболу, в котором друг с другом сразятся петербургский «Зенит» и «Сочи».

Игра состоится в воскресенье, 3 октября. Начало матча назначено на 16:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов, ассистировать ему на боковых линиях будут Валентин Мурашов и Денис Березнов. Резервный судья встречи Константин Аверьянов.

Также на матче будут работать арбитры VAR — Алексей Сухой и его ассистент Дмитрий Мосякин. Инспектор встречи — Андрей Бутенко.

Отметим, петербургский «Зенит» пока лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала максимальное количество очков в сентябрьских матчах — 9 очков в трёх матчах. «Сочи» пока идёт на 6-м месте.