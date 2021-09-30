Петербургский баскетбольный «Зенит» сегодня, 1 октября, сыграет против казанского УНИКСа в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоится на стадионе «Баскет Холл» в Казани и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Совсем недавно «Зенит» и УНИКС встречались друг с другом в полуфинале Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Тогда победу одержали петербургские баскетболисты со счетом 83:76.

В прошлом розыгрыше Единой Лиги ВТБ «Зенит» и УНИКС обменялись домашними победами: «сине-бело-голубые» первенствовали в Петербурге со счетом 81:64, в Казани уже выиграл УНИКС со счетом 59:58.

«Зенит» выступает в баскетбольной Евролиге уже третий сезон подряд, в прошлом розыгрыше команда Хави Паскуаля дошла до 1/4 финала. УНИКС проводит первый сезон в Евролиге с 2015 года.