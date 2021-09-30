На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в польском Гданьске сегодня, 30 сентября, состоится выступление спортивных пар с короткими программами.

Старт выступлений фигуристов назначен на 16:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию прокатов можно будет посмотреть здесь:

Сборную России на этом этапе представляют три пары — Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Екатерина Петушкова/Евгений Маликов. Они выступят друг за другом под 4-м, 5-м и 6-м стартовыми номерами. В общей сложности в турнире принимает участие семь спортивных пар.

Чикмарева и Янченков уже выиграли один этап текущей серии Гран-при: они стали первыми на турнире в Красноярске две недели назад.