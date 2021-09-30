Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске.

За свой прокат фигуристка из группы Этери Тутберидзе набрала 71,91 балла, сделав в нем чистый тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

Второе место пока занимает спортсменка из Южной Кореи Джиа Шин, ее результат 67,28 балла.

С результатом в 62.19 балла в короткой программе выступила американская фигуристка Клэр Сео, это пока третье место.

Еще одна россиянка Елизавета Куликова заняла 4-е место, допустив в короткой программе падение с каскада тройной лутц-тройной тулуп. Она набрала 60,10 балла за свой прокат.

Произвольные программы девушки покажут завтра, 1 октября.