Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев высказался по поводу ситуации с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Напомним, что форвард был включён в расширенный список национальной команды для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022. После оглашения состава Дзюба сам отказался от вызова, мотивировав это недостаточно хорошей формой.

«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную, — цитирует «Спорт-Экспресс» Романцева. — Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал».

Дзюба в сезоне-2021/22 провёл 9 матчей и забил 3 мяча в чемпионате России по футболу. В двух последних играх он поразил ворота соперников трижды, прервав девятиматчевую безголевую серию во всех турнирах.

Сборная России проведёт в октябре матчи со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).