Стали известны подробности ухода 13-летнего фигуриста Марка Лукина от тренера Этери Тутберидзе. Спортсмен будет заниматься в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как сообщает «Матч ТВ», после неудачи на Кубке Москвы Марк Лукин перестал посещать тренировки. Тренерский штаб пытался выйти с ним на связь, но Марк и его представители не отвечали на звонки. Позднее стало известно, что он проходил просмотр в группу Виктории Буцаевой в школе ЦСКА, однако получил отказ.

В текущем сезоне Лукин занял четвёртое место на открытом первенстве Москвы.

После ухода от Тутберидзе фигурист написал в Инстаграме: «Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за все годы работы со мной, за всё, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку».