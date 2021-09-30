Пловец Антон Чупков передумал завершать карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на его тренера Александра Немтырева. 24-летний спортсмен объявил об уходе из спорта после завершения Олимпийских игр в Токио, на которых он занял четвёртое место на коронной дистанции 200 метров брассом.

«Сейчас прицел — на Париж. И у него такое мнение, и у меня», — подчеркнул Немтырев.

Первым соревнованием, в котором выступит Чупков после Олимпийских игр, станет этап Кубка мира в столице Катара Дохе. Соревнования пройдут с 21 по 23 октября. Позднее планируется участие пловца в этапе Кубка мира в Казани (28-30 октября).

При этом, по словам тренера, в чемпионате России и чемпионате Европы Чупков участи принимать не будет. В его планах на будущее — участие в чемионате мира по водным видам спорта, который состоится в японской Фукуоке в мае 2022 года.

Чупков — бронзовый призёр Олимпиады-2016 на 200-метровке брассом, двукратный чемпион мира и Европы, а также мировой рекордсмен: 200 м брассом он преодолел за 2.06,12.