Бывший президент «Зенита» и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Мальмё». Игра состоялась 29 сентября, «Зенит» победил 4:0.

«Выиграли на классе. «Мальме» нам не соперник! Но были моменты, когда шведы создавали моменты, — цитирует «Спорт-Экспресс» Мутко. — И еще присутствовали километровые зоны. Такого, например, в матче «Челси» — «Ювентус» не было и близко. Поэтому давайте успокоимся. Хотим сделать шаг — давайте сделаем. Ещё будет ответная игра. Пожелаем удачи!»

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведёт дома против «Ювентуса». Встреча состоится 20 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.