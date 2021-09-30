Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в резкой форме ответил норвежскому биатлонисту Тарье Бё. Норвежец назвал россиянина Александра Логинова мошенником, не заслужившим золото чемпионата мира из-за его допингового прошлого. Напомним, что ранее Логинов отбыл дисквалификацию за эритропоэтин.

«Сначала пусть вся эта норвежская бригада разберется со своей астмой, а потом говорят про какую-то честность и справедливость, — цитирует Sport24 Васильева. — Он (Логинов) чист перед законом, поэтому имел право на участие в ЧМ. А лузеры пусть плачут себе в жилетку и смотрят в исторический документ, где Логинов — чемпион мира в спринте».

По мнению Васильева, норвежские биатлонисты продолжают нападки на Логинова, поскольку чувствуют собственную неправоту и «шлейф астмы». Прославленный биатлонист подчеркнул, что ВАДА не находило в пробах Логинова запрещённых препаратов, поэтому он остаётся законным чемпионом. «А норвежцы пусть дальше плачут под одеялом», — резюмировал Васильев.