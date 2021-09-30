Официальный сайт УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. По её итогам в число 11 лучших игроков вошли два защитника «Зенита» — Дуглас Сантос и Ярослав Ракицкий.

Оба вышли в стартовом составе команды на матч второго тура группового турнира против «Мальмё». «Зенит» победил со счётом 4:0, Дуглас провёл на поле 84 минуты и отметился голевой передачей. Ракицкий отыграл все 90 минут и стал автором двух результативных пасов.

Полностью состав команды недели выглядит следующим образом: Георгиос Атанасиадис («Шериф») — Милан Шкриньяр («Интер»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Дуглас Сантос («Зенит») — Ханс Ванакен («Брюгге»), Идрисса Гейе («ПСЖ»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Лерой Сане («Бавария») — Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дарвин Нуньес («Бенфика»), Карим Адейеми («Зальцбург».

После двух туров «Зенит» идёт на третьем месте в группе с тремя очками и разностью мячей 4:1. В первом туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде «Челси» 0:1.