Полиция Неаполя готовится к приезду болельщиков «Спартака» на выездной матч группового турнира Лиги Европы против «Наполи». Как сообщает Telegram-канал Ofnews, на указателе при въезде в Неаполь горит электронная надпись: «Фанаты московского «Спартака», остановитесь у полицейского поста».

Матч «Наполи» — «Спартак» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы состоится сегодня, начало — в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Наполи» сыграл вничью в гостях с «Лестером» (2:2), а «Спартак» проиграл дома «Легии» (0:1).

Последний раз «Спартак» и «Наполи» встречались в конце 1990 года в рамках Кубка европейских чемпионов. Игра в Неаполе завершилась нулевой ничьей, в Москве «Спартак» победил 1:0 и пробился в 1/4 финала турнира.