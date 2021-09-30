Вратарь и капитан «Локомотива» Гильерме пропустит два матча чемпионата России по футболу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца. Гильерме получил прямую красную карточку в игре девятого тура Премьер-лиги против «Химок» (0:0) на 53-й минуте встречи за нарушение на нападающем Кемале Адеми.

В нынешнем сезоне Гильерме провёл все девять матчей «Локо» в РПЛ, пропустив шесть мячей (лучший показатель в чемпионате). Также на его счету матч с «Зенитом» в Суперкубке (0:3) и с «Марселем» в Лиге Европы (1:1). В сентябре вратарь провёл все три матча в составе сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 и не пропустил ни одного мяча.

В игре с «Химками» после удаления Гильерме в ворота «Локомотива» встал 17-летний Даниил Худяков. Дебютант РПЛ провёл почти полный тайм и сохранил ворота команды в неприкосновенности.