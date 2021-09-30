Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА. В допинг-пробе спортсмена обнаружен запрещённый препарат эритропоэтин.

Полянский сдал положительную пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля перед стартом Олимпиады в Токио на сборах во Владивостоке.

Полянский принял участие в Играх-2020, где занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е — в смешанной эстафете.

30 августа стало известно о допинг-пробе ещё одного российского триатлониста — 34-летнего Александра Брюханкова.