«Брагантино» стал первым финалистом Южноамериканского кубка — второго по значимости клубного турнира Южной Америки. В ответном матче 1/2 финал бразильская команда одолела «Либертад» из Парагвая 3:1. Первая игра также завершилась победой «Брагантино» 2:0.

Единственный мяч у «Либертада» провёл бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. За «Брагантино» дубль оформил Томас Куэльо, ещё один мяч провёл Артур.

В финале «Брагантино» встретится с победителем противостояния уругвайского «Пеньяроля» и бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Первая встреча в Уругвае завершилась победой «Атлетико» 2:1. Вторая игра пройдёт в Бразилии 1 октября.

Финал Южноамериканского кубка-2021 пройдёт 20 ноября в столице Уругвая Монтевидео.

Напомним, что в составе «Брагантино» первую половину 2021 года выступал полузащитник «Зенита» Клаудиньо.