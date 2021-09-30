Петербургская «Звезда» разгромила «Зенит-2» в матче 13-го тура группы 2 турнира ФНЛ-2 (экс-ПФЛ) — 3:0.
Счёт открыл воспитанник «Зенита» Алексей Плотников на третьей минуте. На 17-й минуте 33-летний Максим Андреев увеличил преимущество хозяев. Окончательный счёт встречи установил ещё один бывший футболист молодёжки «Зенита» Константин Троянов.
Команды играли в следующих составах:
«Звезда»: Мухин, Запалацкий, Андреев (Галухин, 80), Галеев, А. Иванов, Игнатович, Ильин (Фоменко, 69), Левин, Плотников, Троянов (Лаврененко, 82), Ящук.
«Зенит-2»: Тимофеев, Ногтев (Столбов, 55), И. Андреев (С. Иванов, 24), Долгов, Касимов, Колдунов (Бугорский, 76), Кравцов, Масальский, Симдянкин, Симутенков (Коледин, 46), Скроботов.
В таблице группы 2 «Звезда» обошла «Зенит-2», набрав 13 очков, и занимает шестое место. Дублёры чемпионов России опустились с 12 баллами на седьмую строчку.
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