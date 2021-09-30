Известный петербургский тренер Сергей Ломакин прокомментировал победу «Зенита» над «Мальмё» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Петербуржцы выиграли 4:0, набрав первые очки в розыгрыше еврокубка в нынешнем сезоне.

«Мальмё» в первом тайме создавал моменты, показав, что у «Зенита» есть проблемы в обороне. Но шведы свои моменты не реализовали, — приводит «Петербургский дневник» слова Ломакина. — А во втором тайме после второго гола и удаления «Мальмё» уже почти не боролся, а «Зенит» поймал кураж и добил соперника. У нашей команды есть кому выйти на замены – Александр Ерохин, Сердар Азмун удачно вошли в игру, поэтому удалось добиться такого крупного счета».

Ломакин подчеркнул также, что «Зенит» полностью переиграл соперника и на некоторых отрезках мог позволить себе действовать не на пределе возможностей.

«Петербуржцы могли брать паузы, могли включать более высокие скорости на короткие отрезки матча», — резюмировал тренер.

После двух туров «Зенит» идёт на третьем месте в группе с тремя очками и разностью мячей 4:1. В первом туре подопечные Сергея Семака уступили на выезде «Челси» 0:1. Следующим соперником петербуржцев станет «Ювентус». Встреча состоится на «Газпром Арене» 20 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.