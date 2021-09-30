Болельщики «Локомотива» не смогут попасть на сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио», сообщает mockva.ru со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

На игру не допустят болельщиков, которые не являются гражданами Евросоюза или у которых нет вида на жительства в ЕС. Полиция Рима уже направила соответствующее уведомление в УЕФА.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится 30 сентября на Олимпийском стадион в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В первом туре римский клуб уступил в гостях «Галатасараю» 0:1, а «Локомотив» сыграл дома вничью с «Марселем» 1:1.