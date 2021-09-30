«Наполи» и «Спартак» назвали составы на матч второго тура группового турнира Лиги Европы. Форвард красно-белых Александр Соболев вновь начнёт встречу на скамейке запасных.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Элмас, Руис, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Умяров, Бакаев, Промес, Понсе.

Игра пройдёт на Стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе и начнётся в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Спартак» дома уступил «Легии» (0:1), а «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2). Напомним, что неаполитанцев возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.