«Сочи» подтвердил назначение Андрея Назарова на должность главного тренера клуба. 47-летний специалист сменил на этом посту Евгения Ставровского.

Последним местом работы Назарова был «Нефтехимик», который специалист покинул в декабре 2018 года. Также в карьере специалиста были «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбасс», сборная Украины, «Барыс», сборная Казахстана. В начале сезона-2015/16 Назаров возглавлял СКА.

Под руководством Назарова СКА провёл 22 матча, одержал 8 побед в основное время, 2 — в дополнительное, дважды проиграл в дополнительное время и 10 раз — по итогам трёх периодов.

Лучшим достижением в карьере Назарова стал выход в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Северсталью» (сезон-2012/13) и «Донбассом» (сезон-2013/14).

После 13 матчей «Сочи» занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 8 очков.