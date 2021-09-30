В Неаполе стартовал матч второго тура группового турнира Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком». Команды играют в следующих составах:
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Элмас, Руис, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.
Запасные: Идасяк, Оспина, Демме, Жуан, Замбо, Заноли, Лосано, Малькюи, Мертенс, Осимен, Рахмани, Унас.
«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Умяров, Бакаев, Промес, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Ещенко, Игнатов, Ломовицкий, Мельников, Соболев.
Игра проходит на Стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.
В первом туре «Спартак» дома уступил «Легии» (0:1), а «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2). Напомним, что неаполитанцев возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.
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