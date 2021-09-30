Российские дуэты занимают два первых места после короткой программы в состязаниях спортивных пар на этапе юниорского «Гран-при» в польском Гданьске.

По итогам первой части соревнований лидерство захватили Полина Костюкович и Алексей Брюханов. Пара набрала 63,76 балла — 36,02 за технику и 27,74 за компоненты.

Второе место занимают Екатерина Петушкова и Евгений Маликов — 61,30 балла.

Тройку замыкают Анастасия Смирнова и Данило Сияница, которые представляют США. На их счету 55,07 балла.

Четвёртое место занимает ещё один дуэт из России — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с результатом 53,28 балла.

С произвольной программой пары выступят 1 октября. Напомним, что в женской короткой программе первой идёт также представительница России Софья Акатьева. Елизавета Куликова занимает четвёртую строчку.