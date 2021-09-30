В матче второго тура группового турнира Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком» счёт был открыт уже на первой минуте.

Через 7 секунд после розыгрыша мяча в центре поля форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье прострелил по диагонали на дальнюю штангу. Голкипер «Спартака» Александр Максименко на выходе опередил Маттео Политано, но сыграл неудачно в попытке забрать мяч, отбив его прямо перед собой. Македонец Эльиф Эльмас воспользовался моментом и поразил ворота красно-белых на 12-й секунде.

Команды играют в следующих составах:

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Элмас, Руис, Зелиньски, Политано, Петанья, Инсинье.

Запасные: Идасяк, Оспина, Демме, Жуан, Замбо, Заноли, Лосано, Малькюи, Мертенс, Осимен, Рахмани, Унас.

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Литвинов, Умяров, Бакаев, Промес, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Ещенко, Игнатов, Ломовицкий, Мельников, Соболев.

В первом туре «Спартак» дома уступил «Легии» (0:1), а «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2). Напомним, что неаполитанцев возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.