Произошли изменения в составе участников Мемориала Дениса Тена. Вместо россиянина Матвея Ветлугина в турнире примет участие Пётр Гуменник. Помимо него, Россию представят Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв. Всего в мужском одиночном катании выступят 15 участников.

В женском одиночном катании планируется выступление 23 участниц. В их число вошли россиянки Анна Фролова и Ксенися Синицына.

Наконец в танцах на льду планируется участие 15 пар, в число которых входят три российские: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады-2014, двукратный призёр ЧМ, победитель чемпионата четырёх континентов-2015. В 2018 году он погиб в возрасте 25 лет от ножевого ранения.

Турнир памяти казахского фигуриста пройдёт с 27 по 31 октября в Казахстане.