Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с отбором в сборную России на первые этапы Кубка мира. По его словам, сегодня правление СБР выслушало позиции старших тренеров и скорректировало рекомендации тренерского совета, которые были даны во время летнего чемпионата России.

«Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в тoп-20 прошлогоднего мирового рейтинга – это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, — приводит слова Майгурова официальный сайт СБР. — Три спортсменки отберутся по решению тренеров и ещё одна – по результатам контрольных тренировок».

Четыре участницы Кубка IBU будут выбраны тренерским решением, а две – по результатам контрольных тренировок.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.