Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль ответил на вопрос о выступлении в составе «Тамбова». Хавбек сборной Люксембурга играл за российский клуб на правах аренды с сентября 2020 по январь 2021 года. Зимой тамбовцы из-за финансовых проблем расстались с большинством игроков, доиграли сезон, после чего прекратили существование.

«Не хочу сейчас обсуждать период моего выступления за «Тамбов» и что-то сравнивать, я игрок «Шерифа», — цитирует «Спорт-Экспресс» Тилля. — Скажу лишь, что никаких вопросов к руководству российского клуба у меня не осталось. И я очень благодарен тамбовским болельщикам за поддержку».

Тилль провёл за «Тамбов» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. 28 сентября он принял участие в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» и забил победный гол на 89-й минуте. «Шериф» сенсационно выиграл со счётом 2:1.