«Спартак» пропустил нелепый мяч самом начале матча второго тура группового турнира Лиги Европы против «Наполи». Неаполитанский клуб разыграл мяч в центре поля и с ходу пошёл в атаку. Лоренсо Инсинье сделал прострел верхом на дальнюю штангу. Вратарь красно-белых Александр Максименко был первым на мяче, опередив Маттео Политано. Однако в безобидной ситуации голкипер не смог забрать мяч в руки, тот ударился о грудь россиянина и отлетел далеко вперёд.

Первым на подборе оказался македонский футболист Эльиф Эльмас, который был никем не прикрыт на линии штрафной. Хавбек с ходу поразил ворота «Спартака», открыв счёт уже на 12-й секунде встречи. Полузащитник молодёжной сборной России Наиль Умяров в этот момент неспешно бежал в штрафную, а защитник национальной команды Георгий Джикия и бразилец Айртон вдвоём шли на Политано.

Это самый быстрый гол итальянской команды в Лиге Европы и третий по скорости в истории турнира (без учёта предшествующего Кубка УЕФА).

С 30-й минуты «Спартак» играет в большинстве: защитник «Наполи» Мариу Руй был удалён с поля прямой красной карточкой.